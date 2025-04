Großfriesener Motorsportler startet durch: Gelungene Generalprobe für Niels Tröger

Niels Tröger ist nach dem ersten offiziellen Test für die Saison 2025 guter Dinge. Nach seinem Premierenjahr peilt er die Top-5 an und wünscht sich zudem seinen ersten Platz auf dem Podium.

Mit dem ersten offiziellen Test hat nun auch für Niels Tröger die Rennsaison 2025 so langsam im wahrsten Sinne des Wortes Fahrt aufgenommen. In der Motorsport Arena Oschersleben stand für alle Teams der Sportwagen-Nachwuchsserie ADAC GT4 Germany das erste Aufeinandertreffen des Jahres auf dem Programm. In dieser nimmt der 22-jährige...