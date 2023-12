Grubenlampe leuchtet TSV heim

In einem Nachholspiel der Handball-Bezirksliga haben die Männer des TSV Oelsnitz am Sonntagnachmittag bei der zweiten Mannschaft des Zwickauer HC Grubenlampe mit 21:31 (9:14) verloren. Damit belegen die Oelsnitzer über die Weihnachtspause den neunten Platz unter elf Mannschaften in der Staffel. Der Kontrahent aus Westsachsen...