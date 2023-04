Gute Nachrichten für 42 Vereine

Der Vogtländische Fußball-Verband (VFV) hat auch in diesem Jahr wieder eine Nachwuchsförderung an die Vereine im Vogtland ausgeschüttet. So dürfen sich 42 Vereine über insgesamt mehr als 16.000 Euro freuen, die vom VSV ausgeschüttet werden. Davon profitieren 152 Mannschaften aller Altersklassen. Die Gelder stammen aus den Einnahmen,...