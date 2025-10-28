Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Oberes Vogtland
Haftmittelverbot, rutschige Halle und fragwürdige Pfiffe – TSV Oelsnitz verliert auswärts
Von Felix Schmidt
17:19 hieß es für die Vogtländer in der Handball-Regionsoberliga beim HC Pleißental. Sie stehen trotzdem auf Platz 6.

Der sechste Spieltag in der Regionsoberliga stand für die Oelsnitzer Handballer unter keinem guten Stern. In der Sporthalle Koberbachzentrum in Langenhessen, wo der ambitionierte Aufsteiger HC Pleißental seine Heimspiele austrägt, wurde es auch das erwartet schwere Match. Neben einem gutklassigen Gegner hatten die Vogtländer mit dem absoluten...
