Hallenmasters statt Oberliga: VFC Plauen lädt zum Ü-50-Turnier mit vielen altbekannten Namen

Für die Spiele unter dem Dach der Einheit-Arena haben sich die Plauener den 1. FC Nürnberg, Erzgebirge Aue sowie Teams aus Ungarn, Rumänien und Tschechien eingeladen.

In der Fußball-Oberliga steht der VFC Plauen vor einer Spielabsage. Wie „Freie Presse“ erfuhr, soll das Heimspiel gegen den RSV Eintracht wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Die Bestätigung des Nordostdeutschen Fußballverbandes steht noch aus, ist aber lediglich Formsache. Alternativ haben die Plauener Fußballfans am...