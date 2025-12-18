Hallenmasters und Testspiel-Kracher: Das sind beim VFC Plauen und VfB Auerbach die Höhepunkte in der Winterpause

Plauen
Die vogtländischen Oberliga-Fußballer treffen im Januar auf mehrere Regionalligisten. Warum ein Spiel gegen den FSV Zwickau nicht zu Stande kam und ein Verein doppelt so oft aufläuft wie der andere.
Sieben Punkte und sechs Plätze liegen in der Tabelle der Fußball-Oberliga zwischen den beiden Teams aus dem Vogtland. Der VFC Plauen hat sich mit den Heimsiegen gegen Bischofswerda (1:0) und Stendal (4:1) als Fünfter in die Winterpause verabschiedet. Für den VfB Auerbach kamen nach dem 2:2 im Derby gegen Plauen Anfang November auch aufgrund...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.