MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Foto aus dem Vogtlandderby in Auerbach zeigt VFC-Kapitän Valentin Sponer (vorne links) im Zweikampf mit VfB-Stürmer Tim Kaiser. 1906 Zuschauer sahen ein unterhaltsames und packendes 2:2.
Das Foto aus dem Vogtlandderby in Auerbach zeigt VFC-Kapitän Valentin Sponer (vorne links) im Zweikampf mit VfB-Stürmer Tim Kaiser. 1906 Zuschauer sahen ein unterhaltsames und packendes 2:2. Bild: Joachim Thoß
Das Foto aus dem Vogtlandderby in Auerbach zeigt VFC-Kapitän Valentin Sponer (vorne links) im Zweikampf mit VfB-Stürmer Tim Kaiser. 1906 Zuschauer sahen ein unterhaltsames und packendes 2:2.
Das Foto aus dem Vogtlandderby in Auerbach zeigt VFC-Kapitän Valentin Sponer (vorne links) im Zweikampf mit VfB-Stürmer Tim Kaiser. 1906 Zuschauer sahen ein unterhaltsames und packendes 2:2. Bild: Joachim Thoß
Plauen
Hallenmasters und Testspiel-Kracher: Das sind beim VFC Plauen und VfB Auerbach die Höhepunkte in der Winterpause
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die vogtländischen Oberliga-Fußballer treffen im Januar auf mehrere Regionalligisten. Warum ein Spiel gegen den FSV Zwickau nicht zu Stande kam und ein Verein doppelt so oft aufläuft wie der andere.

Sieben Punkte und sechs Plätze liegen in der Tabelle der Fußball-Oberliga zwischen den beiden Teams aus dem Vogtland. Der VFC Plauen hat sich mit den Heimsiegen gegen Bischofswerda (1:0) und Stendal (4:1) als Fünfter in die Winterpause verabschiedet. Für den VfB Auerbach kamen nach dem 2:2 im Derby gegen Plauen Anfang November auch aufgrund...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
1 min.
Flugzeug am Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt
Ein Flugzeug ist an einem Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt.
Ein Geschäftsflugzeug stürzt im US-Bundesstaat North Carolina ab. Medien berichten von mehreren Toten. Über der Landebahn ist eine dunkle Rauchwolke zu sehen.
18:03 Uhr
5 min.
Sachen gibt’s: Wie ein Atomkraftwerk beinahe den Traum eines Limbacher Triathleten vom Ironman auf Hawaii zerstörte
Da war die Welt noch in Ordnung: Alexander Kunze nach dem Zieleinlauf in Chattanooga Da dachte er noch, er habe die Quali für Hawaii 2026 gepackt.
Alexander Kunze hat schon sehr viel erlebt – tolle wie tragische Momente. In diesem Sommer kam eine weitere ziemlich verrückte Story dazu – mit einem Happy End, das nicht ganz billig war.
Thomas Reibetanz
09.11.2025
3 min.
Von Trauerminute bis Trainerfrust: Welche fünf Dinge rund ums Derby VfB Auerbach gegen VFC Plauen aufgefallen sind
Die Kapitäne Valentin Sponer (VFC Plauen/rechts) und Amer Kadric (VfB Auerbach/links) führen die beiden Mannschaften aufs Feld.
Fan-Ausschreitungen haben das Fußballspiel überschattet. Dabei sorgte das 2:2 auch so für Gesprächsstoff. An welcher Stelle alle Fans Anstand bewiesen und warum es kein Pressekonferenz-Video gibt.
Monty Gräßler
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
16.11.2025
5 min.
VfB Empor: Ein neuer Torwart, Werbebanden und ein Fandemo-Aufruf – was bei der Niederlage gegen Zwickau aufgefallen ist
Maik Ebersbach zeigte bei seinem Debüt im Trikot des VfB Empor Glauchau eine gute Leistung.
Der Fußball-Oberligist aus Glauchau hat am Samstag gegen den Regionalligisten FSV mit 1:2 verloren. Auf und abseits des Platzes gab es einiges zu beobachten.
Torsten Ewers
Mehr Artikel