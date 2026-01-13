MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Oliver Orgs
Bild: Oliver Orgs
Plauen
Hallenpokal der „Freien Presse“ elektrisiert Fußballfans im Vogtland: Endrunde ist seit Montag ausverkauft
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die 850 Tickets fürs Finalturnier am 25. Januar in der Einheit-Arena gingen weg wie warme Semmeln. Der Verband erklärt, warum er in diesem Jahr weniger Tickets in den Verkauf gegeben hat.

Die Endrunde des vogtländischen Hallenfußballturnieres um den Pokal der „Freien Presse“ ist seit Montag ausverkauft. Am Vormittag waren sowohl beim Vogtländischen Fußball-Verband als auch im Plauener Shop der „Freien Presse“ innerhalb kürzester Zeit die verfügbaren Tickets für den 25. Januar vergriffen. „Ich kann verstehen, dass...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:04 Uhr
3 min.
Vereinzelt Glatteis-Gefahr im Osten
Es soll wieder glatt werden, diesmal vor allem im Osten und Nordosten.
Während sich andernorts die Lage entspannt, müssen sich Menschen in Teilen Ostdeutschlands am Morgen auf glatte Straßen einstellen.
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
30.12.2025
2 min.
Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: 3170 Fans feuerten 47 Teams an
So wie hier bei den Fans der Spielgemeinschaft Eichigt/Triebel ging es auf den Tribünen oft stimmungsvoll zu.
Sieger und Platzierte in acht Vorrundengruppen sind ausgespielt. Wie und wann geht es denn nun weiter?
Thomas Gräf
06:10 Uhr
1 min.
Unwetterwarnung wegen Glätte in Sachsen
In Sachsen warnt der Deutsche Wetterdienst vor Glätte. (Symbolbild)
Für Sachsen spricht der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung aus. Vor allem am Morgen ist demnach in den östlichen Teilen des Landes mit Glätte, Regen und stürmischen Böen zu rechnen.
12.01.2026
1 min.
Wer klaut denn so was? Diebe in Limbach-Oberfrohna stehlen Pflanzkübel aus Einfahrt
In Limbach-Oberfrohna wurden Pflanzkübel aus einer Einfahrt gestohlen.
Die Erde ließen sie noch zurück: Wo einst zwei Kübel standen, liegen nun zwei Erdhaufen. Wie viel der Diebstahl wert war.
Jonas Patzwaldt
08.01.2026
2 min.
Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: Am Samstag spielt die „Hammergruppe“
Der Titelverteidiger SC Syrau mit Max Rudisch (r.) will wieder ins Finale.
Gleich drei Endrundenteilnehmer der letzten Auflage inklusive Titelverteidiger kämpfen in Gruppe C um nur zwei Startplätze. Am Sonntag scheint zum Abschluss der Zwischenrunde dagegen alles offen.
Thomas Gräf
Mehr Artikel