Hallenpokal der „Freien Presse“ elektrisiert Fußballfans im Vogtland: Endrunde ist seit Montag ausverkauft

Die 850 Tickets fürs Finalturnier am 25. Januar in der Einheit-Arena gingen weg wie warme Semmeln. Der Verband erklärt, warum er in diesem Jahr weniger Tickets in den Verkauf gegeben hat.

Die Endrunde des vogtländischen Hallenfußballturnieres um den Pokal der „Freien Presse“ ist seit Montag ausverkauft. Am Vormittag waren sowohl beim Vogtländischen Fußball-Verband als auch im Plauener Shop der „Freien Presse“ innerhalb kürzester Zeit die verfügbaren Tickets für den 25. Januar vergriffen. „Ich kann verstehen, dass... Die Endrunde des vogtländischen Hallenfußballturnieres um den Pokal der „Freien Presse“ ist seit Montag ausverkauft. Am Vormittag waren sowohl beim Vogtländischen Fußball-Verband als auch im Plauener Shop der „Freien Presse“ innerhalb kürzester Zeit die verfügbaren Tickets für den 25. Januar vergriffen. „Ich kann verstehen, dass...