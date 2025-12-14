Hallenpokal der Freien Presse: FC Werda, FSV Ellefeld und SG Kürbitz eine Runde weiter

Die beiden Vogtlandligisten Werda und Ellefeld wurden ihrer Favoritenrolle in Vorrundengruppe A gerecht. Aber auch Kürbitz mischte sehr ordentlich mit und löste verdientermaßen das Ticket für die Zwischenrunde.

Der Ball rollt wieder beim Turnier um den Hallenpokal der „Freien Presse“. Vor 260 Fans in der Plauener Einheit-Arena lösten am Sonntag der FC Werda, der FSV Ellefeld und die SG Kürbitz als erste drei Teams das Zwischenrundenticket. Werda pflügte mit fünf Siegen durch das Feld und brachte den Ellefeldern beim 2:0 deren einzige Niederlage... Der Ball rollt wieder beim Turnier um den Hallenpokal der „Freien Presse“. Vor 260 Fans in der Plauener Einheit-Arena lösten am Sonntag der FC Werda, der FSV Ellefeld und die SG Kürbitz als erste drei Teams das Zwischenrundenticket. Werda pflügte mit fünf Siegen durch das Feld und brachte den Ellefeldern beim 2:0 deren einzige Niederlage...