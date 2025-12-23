Hallenpokal der „Freien Presse“: Junge Plauenerin stiehlt den Männern die Show

Marie Gottschalk macht als Schiedsrichterin eine gute Figur. Am Dienstagabend war sie mittendrin statt nur dabei, als sich mit Jößnitz, Theuma und Netzschkau die nächsten drei Teams in die Zwischenrunde spielten.

Mit ihren gerade einmal 15 Jahren hat Marie Gottschalk am Dienstagabend in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle an der Seitenlinie mehr Meter abgespult als so mancher Kicker auf dem Parkett. Als Schiedsrichterin begonnen hat sie mit zwölf, pfeift für den VFC Plauen und wurde vom Vogtländischen Fußball-Verband schon in so manchem Männerspiel