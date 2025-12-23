MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Marie Gottschalk macht mit 15 ihre Sache auch bei Spielen der Männer sehr gut.
Marie Gottschalk macht mit 15 ihre Sache auch bei Spielen der Männer sehr gut. Bild: Thomas Gräf
Marie Gottschalk macht mit 15 ihre Sache auch bei Spielen der Männer sehr gut.
Marie Gottschalk macht mit 15 ihre Sache auch bei Spielen der Männer sehr gut. Bild: Thomas Gräf
Plauen
Hallenpokal der „Freien Presse“: Junge Plauenerin stiehlt den Männern die Show
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Marie Gottschalk macht als Schiedsrichterin eine gute Figur. Am Dienstagabend war sie mittendrin statt nur dabei, als sich mit Jößnitz, Theuma und Netzschkau die nächsten drei Teams in die Zwischenrunde spielten.

Mit ihren gerade einmal 15 Jahren hat Marie Gottschalk am Dienstagabend in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle an der Seitenlinie mehr Meter abgespult als so mancher Kicker auf dem Parkett. Als Schiedsrichterin begonnen hat sie mit zwölf, pfeift für den VFC Plauen und wurde vom Vogtländischen Fußball-Verband schon in so manchem Männerspiel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
3 min.
Das ist die Elf der Woche im Fußball-Vogtland
So sieht sie aus, die 14. Vogut-Elf der Woche.
Fast 400 Menschen, 397 waren es ganz genau, haben auf vogut.de wieder für die Elf der Woche abgestimmt. Einige der Gewählten haben in den entscheidenden Momenten Tore erzielt. Aber auch Tore verhindern war wieder ein Auswahlkriterium.
Steffen Bandt
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
28.10.2025
4 min.
Fußballturnier um den Hallenpokal der „Freien Presse“: Warum es schon die Vorrunde in sich hat
Im Januar schnappte sich der SC Syrau mit einem 7:0-Endspielsieg gegen Überraschungsfinalist SG Jößnitz den Titel beim Turnier um den Hallenpokal der „Freien Presse“.
Vivien Reichel von der Marketing-Abteilung der „Freien Presse“ hat gestern in Plauen ein glückliches Händchen bewiesen. Bei der Auslosung zum Hallenpokal stellte sie mehrere interessante Gruppen zusammen. 47 Teams nehmen teil, gesucht wird der Nachfolger des SC Syrau, der sich im Januar die Krone aufgesetzt hatte.
Steffen Bandt und Thomas Gräf
Mehr Artikel