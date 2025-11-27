Hallenpokal der Freien Presse: Vogtländischer Fußball-Verband reduziert Ticketanzahl für die Endrunde

Der Kartenvorverkauf für das Männerturnier beginnt am Mittwoch. Aufgrund mehrerer negativer Vorfälle im vergangenen Jahr zieht der VFV diesmal strenge Konsequenzen. Was Besucher nun wissen müssen.

Die Vorbereitungen für den Hallenpokal der „Freien Presse" laufen auf Hochtouren. Ab dem 14. Dezember rollt in der Plauener Einheit-Arena wieder der Ball. Insgesamt 47 vogtländische Männermannschaften haben gemeldet.