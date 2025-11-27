Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Tickets für den Freie Presse Cup sind gedruckt. Ab Mittwoch werden sie an zwei Orten verkauft.
Die Tickets für den Freie Presse Cup sind gedruckt. Ab Mittwoch werden sie an zwei Orten verkauft. Bild: montage: Vogtländischer Fußball-Verband/Freie Presse
Die Tickets für den Freie Presse Cup sind gedruckt. Ab Mittwoch werden sie an zwei Orten verkauft.
Die Tickets für den Freie Presse Cup sind gedruckt. Ab Mittwoch werden sie an zwei Orten verkauft. Bild: montage: Vogtländischer Fußball-Verband/Freie Presse
Plauen
Hallenpokal der Freien Presse: Vogtländischer Fußball-Verband reduziert Ticketanzahl für die Endrunde
Von Laura-Louis Freimann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kartenvorverkauf für das Männerturnier beginnt am Mittwoch. Aufgrund mehrerer negativer Vorfälle im vergangenen Jahr zieht der VFV diesmal strenge Konsequenzen. Was Besucher nun wissen müssen.

Die Vorbereitungen für den Hallenpokal der „Freien Presse“ laufen auf Hochtouren. Ab dem 14. Dezember rollt in der Plauener Einheit-Arena wieder der Ball. Insgesamt 47 vogtländische Männermannschaften haben gemeldet.
Mehr Artikel