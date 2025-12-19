Hallenpokal der „Freien Presse“: Wen schickt der VFC Plauen ins Rennen? Und worauf kommt es laut Merkurs Coach an?

Die beliebte Turnierserie im Fußball-Vogtland nimmt Fahrt auf. Bis Heiligabend werden noch vier Vorrundengruppen ausgetragen. Am Samstag und Sonntag gibt es jeweils einen Top-Favoriten.

Nachdem sich am vergangenen Wochenende der FC Werda, der FSV Ellefeld und die SG Kürbitz beim Auftakt des Freie Presse Hallenpokals in die Zwischenrunde gekämpft haben, möchten nun die nächsten Teams nachziehen.