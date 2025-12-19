MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Vogtland
  • |

  • Hallenpokal der „Freien Presse“: Wen schickt der VFC Plauen ins Rennen? Und worauf kommt es laut Merkurs Coach an?

Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Pixabay
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Pixabay
Plauen
Hallenpokal der „Freien Presse“: Wen schickt der VFC Plauen ins Rennen? Und worauf kommt es laut Merkurs Coach an?
Von Laura-Louis Freimann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die beliebte Turnierserie im Fußball-Vogtland nimmt Fahrt auf. Bis Heiligabend werden noch vier Vorrundengruppen ausgetragen. Am Samstag und Sonntag gibt es jeweils einen Top-Favoriten.

Nachdem sich am vergangenen Wochenende der FC Werda, der FSV Ellefeld und die SG Kürbitz beim Auftakt des Freie Presse Hallenpokals in die Zwischenrunde gekämpft haben, möchten nun die nächsten Teams nachziehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
2 min.
Hallenpokal der Freien Presse: FC Werda, FSV Ellefeld und SG Kürbitz eine Runde weiter
Symbolbild.
Die beiden Vogtlandligisten Werda und Ellefeld wurden ihrer Favoritenrolle in Vorrundengruppe A gerecht. Aber auch Kürbitz mischte sehr ordentlich mit und löste verdientermaßen das Ticket für die Zwischenrunde.
Florian Wißgott
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18:00 Uhr
3 min.
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
Lara Lässig
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
28.10.2025
4 min.
Fußballturnier um den Hallenpokal der „Freien Presse“: Warum es schon die Vorrunde in sich hat
Im Januar schnappte sich der SC Syrau mit einem 7:0-Endspielsieg gegen Überraschungsfinalist SG Jößnitz den Titel beim Turnier um den Hallenpokal der „Freien Presse“.
Vivien Reichel von der Marketing-Abteilung der „Freien Presse“ hat gestern in Plauen ein glückliches Händchen bewiesen. Bei der Auslosung zum Hallenpokal stellte sie mehrere interessante Gruppen zusammen. 47 Teams nehmen teil, gesucht wird der Nachfolger des SC Syrau, der sich im Januar die Krone aufgesetzt hatte.
Steffen Bandt und Thomas Gräf
Mehr Artikel