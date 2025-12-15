MENÜ
Die Fans des FC Werda feierten fünf Siege ihres Teams.
Die Fans des FC Werda feierten fünf Siege ihres Teams. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Hallenpokal der „Freien Presse“: Werdaer Fans singen ihr Team in die Zwischenrunde
Von Florian Wißgott
Mit Hilfe der lautstarken Unterstützung von den Rängen gewann der Vogtlandligist FC Werda am Sonntag souverän die Vorrundengruppe A vor dem Ligakontrahenten FSV Ellefeld. Auch die SG Kürbitz ist eine Runde weiter.

Mit fünf Siegen in fünf Spielen ist der FC Werda durch den Auftakt des Hallenpokals der „Freien Presse“ durchmarschiert und dominierte am Sonntag die Vorrundengruppe A. „Wir haben in den ersten Partien zwar spielerisch überzeugt, aber waren im Abschluss schlecht und hätten viel mehr Tore schießen müssen, weil wir das viel besser...
