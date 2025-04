Hallentennis: Oelsnitzer treffen am Sonntag im Sportpark auf den TC Plauen

In der Bezirksklasse ist der Tabellenzweite ab 10.30 Uhr Gastgeber für den Dritten. Beide könnten mit einem Sieg noch ganz vorne landen.

Nach bisher zwei Erfolgen und zwei Niederlagen sind die Tennisspieler des TSV Oelsnitz in der Hallen-Bezirksklasse Chemnitz aktuell einen Rang hinter dem mit drei Siegen und nur einer Niederlage aufwartenden TC Plauen angesiedelt. Gegen den treten sie am Sonntag ab 10.30 Uhr im Sportpark Plauen an. Beide Teams waren in dem in einer Doppelrunde...