Hammerbrücker gewinnt den Herbstkammlauf – Heimlicher Star ist aber eine Frau

Oberes Vogtland
116 Sportler waren am Samstag in Mühlleithen am Start. Auch eine Läuferin aus Auerbach wagte sich auf die eigentlich für Männer vorgesehene 15-Kilometer-Strecke. Warum sie das tat...
„Die Strecke ist technisch anspruchsvoll mit matschiger Wiese, tiefem Geröll und Wurzelwegen.“ Das sagt Marc Holzhäuser, der den Herbstkammlauf des VSC Klingenthal auf der 15-Kilometer-Distanz gewonnen hat. Seine Zeit: 57:27.7 Minuten. „Es ist schon anstrengend bei sechs Durchläufen“, gesteht der Sportler von der TSG Bau Hammerbrücke:...
