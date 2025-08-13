Handball: 16. Sternquell-Cup des TSV Oelsnitz geht nach Franken

Knapper geht es kaum: Drei der vier Teams lagen nach dem Turnier mit 4:2 Punkten gleichauf. Da musste die Tordifferenz entscheiden.

Die Handballer des TSV Oelsnitz haben am Samstag ihr Saisoneröffnungsturnier mit vier Teams um den Sternquell-Cup ausgetragen. Aufgrund der Hallensperre in Oelsnitz wurde diesmal in der Plauener Einheit-Arena gespielt. Da drei der vier Teams am Ende des Turniers 4:2 Punkte auf dem Konto hatten, musste die Tordifferenz zu Rate gezogen werden. Mit...