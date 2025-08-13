Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Konrad Grünwald (am Ball) wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt.
Konrad Grünwald (am Ball) wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt. Bild: Bernd Genßen
Oberes Vogtland
Handball: 16. Sternquell-Cup des TSV Oelsnitz geht nach Franken
Von Felix Schmidt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Knapper geht es kaum: Drei der vier Teams lagen nach dem Turnier mit 4:2 Punkten gleichauf. Da musste die Tordifferenz entscheiden.

Die Handballer des TSV Oelsnitz haben am Samstag ihr Saisoneröffnungsturnier mit vier Teams um den Sternquell-Cup ausgetragen. Aufgrund der Hallensperre in Oelsnitz wurde diesmal in der Plauener Einheit-Arena gespielt. Da drei der vier Teams am Ende des Turniers 4:2 Punkte auf dem Konto hatten, musste die Tordifferenz zu Rate gezogen werden. Mit...
07.08.2025
1 min.
Handball: Vier Teams spielen um Sternquell-Cup des TSV Oelsnitz
Aufgrund des Wasserschadens in der heimischen Sporthalle wird das Turnier am Samstag erstmals in der Plauener Einheit-Arena ausgetragen.
Karl-Heinz Fränkel
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
22.07.2025
2 min.
Nach Wasserschaden: Oelsnitzer Handballer weichen nach Plauen aus
Symbolfoto: Pixabay
Für die TSV-Männer beginnt nun das Training in der Nachbarstadt. Die Punktspiele werden in der dortigen Einheit-Arena ausgetragen.
Thomas Gräf
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
