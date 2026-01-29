Handball. 3. Bundesliga: Oberlosa unter Erfolgsdruck – Gegner zuletzt dreimal siegreich

Plauen
Bis zu einem Abstiegsplatz sind es für die Vogtländer nur noch drei Punkte. Am Samstag erwarten sie den Stralsunder SV. Anwurf ist um 19 Uhr in der Helbig-Halle.
Nach einer Woche Pause – die Partie beim HC Empor Rostock wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben – steht für die Plauener Drittliga-Handballer das nächste richtungsweisende Heimspiel auf dem Programm. Sie empfangen am Samstag in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle den Stralsunder SV. Der Anwurf erfolgt um 19 Uhr.
