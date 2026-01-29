MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Können Oberlosas Fans am Samstag einen Sieg gegen den Stralsunder SV bejubeln?
Können Oberlosas Fans am Samstag einen Sieg gegen den Stralsunder SV bejubeln? Bild: Oliver Orgs
Können Oberlosas Fans am Samstag einen Sieg gegen den Stralsunder SV bejubeln?
Können Oberlosas Fans am Samstag einen Sieg gegen den Stralsunder SV bejubeln? Bild: Oliver Orgs
Plauen
Handball. 3. Bundesliga: Oberlosa unter Erfolgsdruck – Gegner zuletzt dreimal siegreich
Von Rico Michel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis zu einem Abstiegsplatz sind es für die Vogtländer nur noch drei Punkte. Am Samstag erwarten sie den Stralsunder SV. Anwurf ist um 19 Uhr in der Helbig-Halle.

Nach einer Woche Pause – die Partie beim HC Empor Rostock wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben – steht für die Plauener Drittliga-Handballer das nächste richtungsweisende Heimspiel auf dem Programm. Sie empfangen am Samstag in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle den Stralsunder SV. Der Anwurf erfolgt um 19 Uhr.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:30 Uhr
4 min.
Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau
Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns.
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.
Holger Weiß
18.01.2026
4 min.
Taktische Umstellung des Gegners besiegelt Niederlage von Oberlosa: „Das tut wirklich richtig weh heute“
Nach der Niederlage gegen die HSG Eider Harde: Oberlosas Sebastian Naumann liegt enttäuscht am Boden.
Trotz personeller Probleme führte Plauen am Samstag im Heimspiel gegen die HSG Eider Harde bis zur Pause. Doch das reichte nicht.
Karsten Repert
12.01.2026
2 min.
Handballer des SV 04 Oberlosa starten mit deftiger Niederlage ins neue Jahr
„Den Blick nach vorn richten“, fordert Oberlosa-Coach Ladislav Brykner.
Der Rückrundenauftakt in der 3. Bundesliga ging für die Vogtländer komplett daneben. Beim Aufstiegsfavoriten Eintracht Hildesheim waren die Plauener chancenlos und unterlagen klar mit 25:42.
Rico Michel
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
19:33 Uhr
6 min.
Bald wieder Shutdown in den USA? Darum geht es
Kommt es erneut zu einem Shutdown? Das entscheidet sich bald im US-Kongress. (Archivbild)
Der aktuelle Übergangshaushalt der USA läuft an diesem Freitag aus. Droht nun erneut ein Teilstillstand der Regierungsgeschäfte? Die tödlichen Schüsse in Minneapolis spielen dabei eine Rolle.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
Mehr Artikel