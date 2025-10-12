Handball 3. Liga: Oberlosa siegt ganz clever mit Wirkungstreffern gegen die HSG Ostsee

Plauen
Die Plauener setzen sich in einem spannenden Duell 34:31 durch. Da die Gäste seit acht Jahren in dieser Liga spielen, war der Erfolg alles andere als leicht verdient.
Die Handballer vom SV 04 Plauen-Oberlosa haben gegen die HSG Ostsee den vierten Saisonsieg gefeiert. Tim Stäglich (7 Tore), Matevž Kunst (7) und Teo Jezernik (5) führten ihr Team zum 34:31-Erfolg (17:17). Nach zuvor drei Niederlagen in Folge rangieren die Vogtländer nun mit 8:8 Punkten im Tabellenmittelfeld. In einem Duell auf Augenhöhe...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.