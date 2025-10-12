Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Oberlosas Tim Stäglich beim Sprungwurf.
Oberlosas Tim Stäglich beim Sprungwurf. Bild: Foto: Johannes Schmidt
Oberlosas Tim Stäglich beim Sprungwurf.
Oberlosas Tim Stäglich beim Sprungwurf. Bild: Foto: Johannes Schmidt
Plauen
Handball 3. Liga: Oberlosa siegt ganz clever mit Wirkungstreffern gegen die HSG Ostsee
Von Karsten Repert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Plauener setzen sich in einem spannenden Duell 34:31 durch. Da die Gäste seit acht Jahren in dieser Liga spielen, war der Erfolg alles andere als leicht verdient.

Die Handballer vom SV 04 Plauen-Oberlosa haben gegen die HSG Ostsee den vierten Saisonsieg gefeiert. Tim Stäglich (7 Tore), Matevž Kunst (7) und Teo Jezernik (5) führten ihr Team zum 34:31-Erfolg (17:17). Nach zuvor drei Niederlagen in Folge rangieren die Vogtländer nun mit 8:8 Punkten im Tabellenmittelfeld. In einem Duell auf Augenhöhe...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
07:55 Uhr
1 min.
Verdi ruft zu Streik im Krankenhaus auf
Beschäftigte des DRK legen am Dienstag in Chemnitz ihre Arbeit nieder (Symbolbild).
Mehr Lohn und kürzere Arbeitszeiten. Im DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein streiken Beschäftigte für einen Kompromiss mit den Arbeitgebern.
07:50 Uhr
1 min.
Verkehrsbehinderungen im Vogtland nach Unfall auf A 72 bei Pirk
Auf der Autobahn 72 bei Pirk im Vogtland ist es zu einem Unfall gekommen.
Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn führt derzeit zu Einschränkungen im Pendlerverkehr. Was passiert ist.
Jonas Patzwaldt
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
28.09.2025
2 min.
3. Handball-Liga: Aufholjagd des SV 04 Oberlosa wird nicht belohnt
Auch der bärenstarke Oberlosaer Keeper Henric Ebert konnte die Heimniederlage gegen Oranienburg nicht verhindern.
Einen Sieben-Tore-Rückstand haben die Schwarz-Gelben am Samstagabend im Heimspiel gegen Oranienburg wettgemacht. Am Ende standen sie dennoch mit leeren Händen da.
Karsten Repert
05.10.2025
3 min.
SV 04 Oberlosa: Gegen Tabellenführer MTV Braunschweig wäre sogar etwas drin gewesen
Coach Ladislav Brykner (Mitte) wollte sich mit seinem SV 04 Oberlosa nicht beim Tabellenführer in Braunschweig verstecken. Ein gelungener Auftritt.
Natürlich ist die knappe 24:27-Niederlage der Plauener Drittliga-Handballer gegen den Spitzenreiter insgesamt ein eher positives Ergebnis im Hinblick auf die letzten Spiele. Trotzdem ärgert sich der Coach etwas.
Rico Michel
Mehr Artikel