Coach Ladislav Brykner ist sich sicher: Wenn bei seinem SV 04 Oberlosa alles stimmt, kann das Team gegen jeden gewinnen. Wie hier zuletzt gegen die HSG Ostsee.
Coach Ladislav Brykner ist sich sicher: Wenn bei seinem SV 04 Oberlosa alles stimmt, kann das Team gegen jeden gewinnen. Wie hier zuletzt gegen die HSG Ostsee. Bild: Johannes Schmidt
Plauen
Handball, 3. Liga: Oberlosa trifft auf U 23 des Champions-League-Siegers SC Magdeburg
Von Rico Michel
Der SV 04 ist am Samstag auswärts bei den SCM-Youngsters gefordert. Können die Plauener den Favoriten ärgern und mit Punkten zurückkehren?

Am 9. Spieltag der 3. Handball-Bundesliga steht für den SV 04 Oberlosa das Auswärtsspiel bei der U 23 von Champions-League-Sieger SC Magdeburg auf dem Programm. Der Anwurf zum Duell zwischen dem Tabellendritten von der Elbe und dem Tabellenneunten aus dem Vogtland erfolgt in der Magdeburger Wolfgang-Lakenmacher-Halle am Samstag um 19 Uhr.
