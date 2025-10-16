Handball, 3. Liga: Oberlosa trifft auf U 23 des Champions-League-Siegers SC Magdeburg

Plauen
Der SV 04 ist am Samstag auswärts bei den SCM-Youngsters gefordert. Können die Plauener den Favoriten ärgern und mit Punkten zurückkehren?
Am 9. Spieltag der 3. Handball-Bundesliga steht für den SV 04 Oberlosa das Auswärtsspiel bei der U 23 von Champions-League-Sieger SC Magdeburg auf dem Programm. Der Anwurf zum Duell zwischen dem Tabellendritten von der Elbe und dem Tabellenneunten aus dem Vogtland erfolgt in der Magdeburger Wolfgang-Lakenmacher-Halle am Samstag um 19 Uhr.
