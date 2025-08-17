Handball, 3. Liga: Verletzungen überschatten Trainingslager des SV 04 Oberlosa

Plauen
Das Trainingslager in Jičín bringt sportliche Erfolge und Verletzungspech. Nico Schneider erleidet einen doppelten Wadenbeinbruch. Die Diagnose von Chobots Verletzung steht noch aus.
Mit gemischten Gefühlen beendeten die Drittliga-Handballer des SV 04 Oberlosa ihr viertägiges Trainingslager im tschechischen Jičín. Neben zwei sportlich starken Leistungen beim „ZEPOS-Cup“ gegen den Gastgeber HBC Jičín (31:31) und den SPK Frýdek-Místek (32:32), beide aus der tschechischen Extraliga, müssen die Schwarz-Gelben zwei...
