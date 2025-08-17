Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Oberlosas Nico Schneider (hier am Ball gegen den HC Erlangen) verletzte sich im Trainingslager schwer.
Oberlosas Nico Schneider (hier am Ball gegen den HC Erlangen) verletzte sich im Trainingslager schwer. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Handball, 3. Liga: Verletzungen überschatten Trainingslager des SV 04 Oberlosa
Von Rico Michel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Trainingslager in Jičín bringt sportliche Erfolge und Verletzungspech. Nico Schneider erleidet einen doppelten Wadenbeinbruch. Die Diagnose von Chobots Verletzung steht noch aus.

Mit gemischten Gefühlen beendeten die Drittliga-Handballer des SV 04 Oberlosa ihr viertägiges Trainingslager im tschechischen Jičín. Neben zwei sportlich starken Leistungen beim „ZEPOS-Cup“ gegen den Gastgeber HBC Jičín (31:31) und den SPK Frýdek-Místek (32:32), beide aus der tschechischen Extraliga, müssen die Schwarz-Gelben zwei...
