Handball: Die obervogtländischen Teams müssen allesamt reisen

Die Frauen und Männer der SG Oberland laufen in Meerane beziehungsweise Schönheide auf, Oelsnitz gastiert am Wochenende in Chemnitz

Jeweils Auswärtsspiele stehen für die obervogtländischen Handballer am kommenden Wochenende an. In der Regionsliga der Frauen tritt die SG Oberland (Rang 7) am Sonntag um 10 Uhr beim HC Glauchau/Meerane III an. Im Hinspiel bot man dem Tabellenführer einen tollen Kampf, musste sich aber knapp geschlagen gegen. Daher geht der Gastgeber als... Jeweils Auswärtsspiele stehen für die obervogtländischen Handballer am kommenden Wochenende an. In der Regionsliga der Frauen tritt die SG Oberland (Rang 7) am Sonntag um 10 Uhr beim HC Glauchau/Meerane III an. Im Hinspiel bot man dem Tabellenführer einen tollen Kampf, musste sich aber knapp geschlagen gegen. Daher geht der Gastgeber als...