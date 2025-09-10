Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Neuzugang Vaclav Kotesovec vom HC Einheit Plauen.
Neuzugang Vaclav Kotesovec vom HC Einheit Plauen. Bild: Verein
Neuzugang Vaclav Kotesovec vom HC Einheit Plauen.
Neuzugang Vaclav Kotesovec vom HC Einheit Plauen. Bild: Verein
Plauen
Handball: Einheit Plauen stellt den fünften Neuzugang vor
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Vaclav Kotesovec wurde ein weiterer Kreisläufer verpflichtet. Wieso der 39-Jährige vom KJS-Club Dresden aus der Oberliga Sachsen bei den Füchsen nochmal in der vierten Liga spielen möchte.

Obwohl Vaclav Kotesovec vor zwölf Jahren seine bisher erste und einzige Saison in der damaligen Mitteldeutschen Oberliga bei der HSG Freiberg bestritten hat, wollte der nun 39-Jährige unbedingt noch einmal in der vierten Liga auf Punktejagd gehen. „Ich habe noch Lust, weiter Handball zu spielen und möchte mich in der Regionalliga beweisen“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
14.08.2025
3 min.
HC Einheit Plauen: Trainer verspricht attraktiven Handballsport
Das Team des HC Einheit Plauen für die neue Saison.
Mit einem 16-köpfigen Kader geht der Regionalligist in die neue Saison. Am Samstag lädt der Verein zum Spitzencup in die heimische Arena.
Rainer Taubald
12:51 Uhr
3 min.
Handball, Regionalliga: Novum beim HC Einheit Plauen löst großen Beifall aus
Florian Wokan (am Ball) vom HC Einheit Plauen schenkt Eisenach II hier gleich ein Tor ein.
Trotz des 33:31-Sieges des HCE gegen Aufsteiger ThSV Eisenach II ist Trainer Mario Schuldes unzufrieden mit der Leistung seines Teams. Stimmungsvoll war die Partie aber trotzdem.
Rainer Taubald
Mehr Artikel