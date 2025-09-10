Handball: Einheit Plauen stellt den fünften Neuzugang vor

Plauen
Mit Vaclav Kotesovec wurde ein weiterer Kreisläufer verpflichtet. Wieso der 39-Jährige vom KJS-Club Dresden aus der Oberliga Sachsen bei den Füchsen nochmal in der vierten Liga spielen möchte.
Obwohl Vaclav Kotesovec vor zwölf Jahren seine bisher erste und einzige Saison in der damaligen Mitteldeutschen Oberliga bei der HSG Freiberg bestritten hat, wollte der nun 39-Jährige unbedingt noch einmal in der vierten Liga auf Punktejagd gehen. „Ich habe noch Lust, weiter Handball zu spielen und möchte mich in der Regionalliga beweisen“,...
