Handball: Einheit Plauen verliert denkbar knapp Finale um Spitzen-Cup

Mit 18:19 mussten sich am Samstag die Vogtländer im Endspiel dem Ligakonkurrenten SG Pirna/Heidenau geschlagen geben. Zuvor hatten die Füchse gegen den tschechischen Extraligisten HBC Strakonice deutlich mit 25:19 gewonnen.

Die SG Pirna/Heidenau hat am Samstag in der Einheit-Arena in einem hart umkämpften Endspiel um den 8. Spitzencup Titelverteidiger HC Einheit Plauen mit 19:18 (9:9) besiegt. Nach vier Turnierspielen mit jeweils zweimal 20 Minuten gewannen die Elbestädter die begehrte Trophäe.