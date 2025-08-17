Handball: Einheit Plauen verliert denkbar knapp Finale um Spitzen-Cup

Plauen
Mit 18:19 mussten sich am Samstag die Vogtländer im Endspiel dem Ligakonkurrenten SG Pirna/Heidenau geschlagen geben. Zuvor hatten die Füchse gegen den tschechischen Extraligisten HBC Strakonice deutlich mit 25:19 gewonnen.
Die SG Pirna/Heidenau hat am Samstag in der Einheit-Arena in einem hart umkämpften Endspiel um den 8. Spitzencup Titelverteidiger HC Einheit Plauen mit 19:18 (9:9) besiegt. Nach vier Turnierspielen mit jeweils zweimal 20 Minuten gewannen die Elbestädter die begehrte Trophäe.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.