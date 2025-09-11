Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Symbolbild/Dziurek - stock.adobe.com
Plauen
Handball: HC Einheit Plauen läuft als Außenseiter in Bernburg auf
Von Rainer Taubald
Am Samstag gastieren die Vogtländer in der Regionalliga beim SV Anhalt. Der Gegner ist als Absteiger aus der 3. Liga Favorit in dieser Begegnung.

Handball-Regionalligist HC Einheit Plauen läuft am Samstag in Bernburg auf. Das zweite Saisonspiel gegen den Drittligaabsteiger aus Sachsen-Anhalt beginnt 18 Uhr. HCE-Trainer Mario Schuldes war trotz des 33:31-Auftaktsieges daheim gegen ThSV Eisenach II mit dem Spiel seiner Mannschaft nicht ganz zufrieden: „Wir müssen in den nächsten Duellen...
