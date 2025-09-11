Handball: HC Einheit Plauen läuft als Außenseiter in Bernburg auf

Am Samstag gastieren die Vogtländer in der Regionalliga beim SV Anhalt. Der Gegner ist als Absteiger aus der 3. Liga Favorit in dieser Begegnung.

Handball-Regionalligist HC Einheit Plauen läuft am Samstag in Bernburg auf. Das zweite Saisonspiel gegen den Drittligaabsteiger aus Sachsen-Anhalt beginnt 18 Uhr. HCE-Trainer Mario Schuldes war trotz des 33:31-Auftaktsieges daheim gegen ThSV Eisenach II mit dem Spiel seiner Mannschaft nicht ganz zufrieden: „Wir müssen in den nächsten Duellen...