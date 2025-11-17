Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Tamino Kühn (HC Einheit Plauen III) wirft hier auf das Tor der SG Oberland. Am Ende stand ein Unentschieden.
Bild: Johannes Schmidt
Tamino Kühn (HC Einheit Plauen III) wirft hier auf das Tor der SG Oberland. Am Ende stand ein Unentschieden.
Tamino Kühn (HC Einheit Plauen III) wirft hier auf das Tor der SG Oberland. Am Ende stand ein Unentschieden. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Handball: Klarer Sieg für Oberland-Frauen – Zwei Mädels machen insgesamt 20 Tore
Von Thomas Gräf
Die Frauen siegten deutlich mit 34:18 in Burgstädt, die Männer erreichten gegen Einheit Plauen III ein 25:25.

Sowohl die Frauen als auch die Männer der SG Handball Oberland haben am vergangenen Wochenende punkten können. In der Regionsliga gewannen die Frauen bei der zweiten Mannschaft des Burgstädter HC mit 34:18, wobei Amy Xenia Brunner mit elf und Michelle Köster mit neun Toren erfolgreichste Werferinnen waren. Damit liegen die Oberländerinnen auf...
