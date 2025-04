Handball: Neues vogtländisches Frauenteam auf Anhieb in den Top-5

Trotz der abschließenden 20:30-Heimniederlage gegen den HV Grüna II am Samstag sind die Mädels der SG Oberland im Abschlussklassement der Regionsoberliga starker Fünfter.

