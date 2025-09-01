Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auch die neun Tore von Lukas Meckel (Mitte) konnten die Startniederlage des SV 04 Oberlosa II nicht verhindern.
Auch die neun Tore von Lukas Meckel (Mitte) konnten die Startniederlage des SV 04 Oberlosa II nicht verhindern. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Handball-Oberliga-Teams des SV 04 Oberlosa starten mit Heimniederlagen
Von Steffen Bandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sowohl die zweite Männermannschaft (32:34 gegen Limbach-Oberfrohna), als auch die Frauen (21:29 gegen Langenhessen/Crimmitschau sind am Wochenende leer ausgegangen.

Die beiden Oberliga-Handballteams des SV 04 Oberlosa sind am Samstag beim Saisonauftakt zu Hause ohne Punktgewinn geblieben. Team II der Männer und die Frauen hatten zum Ende der vergangenen Spielzeit den Aufstieg gefeiert. Besonders die 32:34 (19:16)-Niederlage des zweiten Männerteams schmerzt, führten die Schwarz-Gelben doch gegen den BSV...
