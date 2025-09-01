Handball-Oberliga-Teams des SV 04 Oberlosa starten mit Heimniederlagen

Sowohl die zweite Männermannschaft (32:34 gegen Limbach-Oberfrohna), als auch die Frauen (21:29 gegen Langenhessen/Crimmitschau sind am Wochenende leer ausgegangen.

Die beiden Oberliga-Handballteams des SV 04 Oberlosa sind am Samstag beim Saisonauftakt zu Hause ohne Punktgewinn geblieben. Team II der Männer und die Frauen hatten zum Ende der vergangenen Spielzeit den Aufstieg gefeiert. Besonders die 32:34 (19:16)-Niederlage des zweiten Männerteams schmerzt, führten die Schwarz-Gelben doch gegen den BSV...