Handball: Oelsnitzer Männer erwarten Wismut Aue – Oberland-Teams müssen reisen

Beim TSV steigt am Sonntag das Topspiel der Regionsoberliga. Frauen und Männer der SG Oberland laufen dagegen am Samstag auswärts auf.

Jeweils auswärts müssen Frauen und Männer der SG Oberland am kommenden Wochenende ran. In der Regionsliga sind die Frauen am Samstag ab 17.30 Uhr bei Fortschritt Mittweida gefordert. Die Gastgeberinnen sind Tabellenfünfter, die Vogtländerinnen belegen Rang 7. Am Samstag um 16 Uhr treten die Oberland-Männer (Rang 4) in der Regionsklasse in...