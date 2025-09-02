Handball: Oelsnitzer Männer starten mit Niederlagen in die Saison

Oberes Vogtland
Gegen Einheit Plauen II gab es für die Regionsliga-Mannschaft ein 25:28. In der Regionsklasse stand gegen Einheit III ein 27:35 zu Buche.
Mit Niederlagen sind beide Oelsnitzer Handballteams am Wochenende in die neue Punktspielsaison gestartet. Ihre Heimspiele finden dieses Spieljahr aufgrund des Wasserschadens in der Oelsnitzer Halle in Plauen statt. So hatten die Partien gegen die zweite und dritte Vertretung des HC Einheit Plauen eher Auswärtsspielcharakter. 25:28 verlor die...
