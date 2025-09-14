Handball: Oelsnitzer Reserve feiert ersten Sieg – Der ersten Mannschaft fehlt ein Tor zum Erfolg

In der Handball-Regionsoberliga trennten sich die TSV-Männer 28:28 vom TSV Einheit Claußnitz. 32:20 bezwang die zweite Vertretung Sachsen Werdau II.

Ohne Niederlage geblieben sind am Sonntag die beiden Handballteams des TSV Oelsnitz. In der Regionsoberliga gelang den TSV-Männern im „Heimspiel“ in der Plauener Einheit-Arena eines der seltenen Unentschieden. 28:28 hieß es gegen den TSV Einheit Claußnitz, was Rang 7 bedeutet. Beste Torschützen bei den Oelsnitzern waren Felix Bechler (9...