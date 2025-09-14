Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Oberes Vogtland
Handball: Oelsnitzer Reserve feiert ersten Sieg – Der ersten Mannschaft fehlt ein Tor zum Erfolg
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Handball-Regionsoberliga trennten sich die TSV-Männer 28:28 vom TSV Einheit Claußnitz. 32:20 bezwang die zweite Vertretung Sachsen Werdau II.

Ohne Niederlage geblieben sind am Sonntag die beiden Handballteams des TSV Oelsnitz. In der Regionsoberliga gelang den TSV-Männern im „Heimspiel“ in der Plauener Einheit-Arena eines der seltenen Unentschieden. 28:28 hieß es gegen den TSV Einheit Claußnitz, was Rang 7 bedeutet. Beste Torschützen bei den Oelsnitzern waren Felix Bechler (9...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
17:00 Uhr
2 min.
Nur Unentschieden: Oelsnitzer Handballmänner machen den Sack nicht zu
Der Oelsnitzer Benjamin Leucht (links) erzielt hier eines seiner insgesamt 16 Tore.
In der Regionsoberliga der Männer gab der TSV beim 28:28 (16:14) gegen Einheit Claußnitz einen Zähler ab. Die zweite Vertretung feierte dagegen den ersten Saisonsieg.
Felix Schmidt
14:35 Uhr
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
08.09.2025
2 min.
Sieben Tore in den letzten acht Minuten: TSV Oelsnitz schlägt Favorit Wismut Aue in letzter Sekunde doch noch
Symbolfoto: Pixabay
In der Regionsoberliga der Handballer haben die Männer aus der Teppichstadt bei der BSG Wismut Aue 31:30 gewonnen. Für die zweite Vertretung setzte es dagegen eine derbe 14:34-Klatsche.
Felix Schmidt und Karl-Heinz Fränkel
Mehr Artikel