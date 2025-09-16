Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Maximilian Krüger (Mitte) freut sich auf die kommenden Aufgaben beim HC Einheit Plauen.
Maximilian Krüger (Mitte) freut sich auf die kommenden Aufgaben beim HC Einheit Plauen. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Handball-Regionalliga: Dauerbrenner des HC Einheit Plauen denkt nicht ans Aufhören
Von Rainer Taubald
Maximilian Krüger zählt in der vierthöchsten deutschen Spielklasse mittlerweile zu den alten Hasen. Seit 2011 spielt der Kapitän der Rot-Weißen im Trikot des HC Einheit. Und die nächsten Ziele sind schon gesteckt.

Wenn am Samstag, 17 Uhr, in der Plauener Einheit-Arena das Spiel der Handball-Regionalliga zwischen dem Gastgeber und der HG Köthen angepfiffen wird, ist es für den dienstältesten Spieler im Einheit-Trikot bereits das 15. Aufeinandertreffen mit den Sachsen-Anhaltinern. Maximilian Krüger, Kapitän der Füchse, gab in der Saison 2011/12 in der...
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
12:51 Uhr
3 min.
Handball, Regionalliga: Novum beim HC Einheit Plauen löst großen Beifall aus
Florian Wokan (am Ball) vom HC Einheit Plauen schenkt Eisenach II hier gleich ein Tor ein.
Trotz des 33:31-Sieges des HCE gegen Aufsteiger ThSV Eisenach II ist Trainer Mario Schuldes unzufrieden mit der Leistung seines Teams. Stimmungsvoll war die Partie aber trotzdem.
Rainer Taubald
03.09.2025
4 min.
Handball-Regionalliga: Spieler des HC Einheit Plauen freut sich zum Saisonauftakt auf viele alte Weggefährten
Joel Maxim Stegner am Ball. Am Samstag trifft er auf seinen Ex-Verein.
Für Joel Maxim Stegner ist die Heimpartie der Rot-Weißen gegen die zweite Mannschaft des ThSV Eisenach eine ganz besondere. 14 Jahre lang war er dort aktiv und trifft am Samstag auf viele Freunde.
Rainer Taubald
09:16 Uhr
2 min.
Wohnungsbau: 30 Prozent mehr Genehmigungen im Juli
In Deutschland wird wieder mehr gebaut. (Archivbild)
In Deutschland könnten wieder mehr Wohnungen gebaut werden. Allerdings waren die Zahlen im Vorjahresmonat auch sehr schwach. Reicht das Plus, um die Wohnungsnot in Städten zu lindern?
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
