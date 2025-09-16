Handball-Regionalliga: Dauerbrenner des HC Einheit Plauen denkt nicht ans Aufhören

Maximilian Krüger zählt in der vierthöchsten deutschen Spielklasse mittlerweile zu den alten Hasen. Seit 2011 spielt der Kapitän der Rot-Weißen im Trikot des HC Einheit. Und die nächsten Ziele sind schon gesteckt.

Wenn am Samstag, 17 Uhr, in der Plauener Einheit-Arena das Spiel der Handball-Regionalliga zwischen dem Gastgeber und der HG Köthen angepfiffen wird, ist es für den dienstältesten Spieler im Einheit-Trikot bereits das 15. Aufeinandertreffen mit den Sachsen-Anhaltinern. Maximilian Krüger, Kapitän der Füchse, gab in der Saison 2011/12 in der... Wenn am Samstag, 17 Uhr, in der Plauener Einheit-Arena das Spiel der Handball-Regionalliga zwischen dem Gastgeber und der HG Köthen angepfiffen wird, ist es für den dienstältesten Spieler im Einheit-Trikot bereits das 15. Aufeinandertreffen mit den Sachsen-Anhaltinern. Maximilian Krüger, Kapitän der Füchse, gab in der Saison 2011/12 in der...