Handball-Regionalliga: Einheit Plauen gelingt Revanche in Staßfurt

Mit dem überraschend deutlichen 29:23-Sieg beim Tabellennachbarn HV Rot-Weiß Staßfurt haben die Handballer des HC Einheit Plauen ihre starke Leistung bestätigt und die bittere Hinspielniederlage wettgemacht. Welches Novum den Füchsen noch geglückt ist, die auf den fünften Platz der Regionalliga Mitteldeutschland geklettert sind.

„Wir haben die starke Leistung in der Vorwoche zu Hause gegen Pirna auch in Staßfurt bestätigt, das haben die Jungs super gemacht“, war Einheit-Trainer Mario Schuldes sehr glücklich. Auch über die Art und Weise, wie die Mannschaft am Samstagabend aufgetreten ist: „Es hat uns riesig gefreut, dass wir uns für die denkbar knappe...