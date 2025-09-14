Handball-Regionalliga: Einheit Plauen verliert bei Drittligaabsteiger

Plauen
Bein SV Anhalt Bernburg mussten sich die Spitzenstädter am Samstag mit 32:38 geschlagen geben.
Die Handballer des HC Einheit Plauen mussten sich in der Regionalliga Mitteldeutschland beim SV Anhalt Bernburg mit 32:38 geschlagen geben. Zwar konnten die Füchse am Samstag nie selbst in Führung gehen, aber das Spiel bis zum 9:9 nach knapp 13 Minuten ausgeglichen gestalten. Nach dem 15:17-Halbzeitstand hielten die Rot-Weißen die Partie zwar...
