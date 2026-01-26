Handball, Regionalliga: HC Einheit macht in Köthen zu viele Fehler

Plauen
Die Plauener stecken nach der bitten Niederlage am Wochenende tief im Abstiegskampf. Was Trainer Mario Schuldes im Auswärtsspiel besonders ärgerte.
So enttäuscht von der Leistung der beiden Schiedsrichter war Mario Schuldes in seiner Funktion als Trainer des HC Einheit Plauen noch nicht: Nach dem 33:37 beim Tabellensiebenten Köthen haderte der Coach der Regionalliga-Handballer am Samstagabend nicht nur mit seiner Mannschaft, sondern auch mit den Unparteiischen. „Ich war gerade auch mit...
