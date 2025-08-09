Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Michal Bednařik.
Michal Bednařik.
Plauen
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen bastelt weiter am Kader für die neue Saison
Von Florian Wißgott
Um noch variabler im rechten Rückraum zu sein, haben die Rot-Weißen Michal Bednařik einen jungen Linkshänder verpflichtet. Wieso sich der 22-Jährige für die Füchse entschieden hat.

Michal Bednařik kommt vom HK FCC Město Lovosice aus Tschechien zum HC Einheit Plauen und soll in der Handball-Regionalliga im rechten Rückraum für Torgefahr sorgen. „Ich möchte in Deutschland spielen. Und weil ich in Lovosice nicht so viel Einsatzzeit bekommen habe, wollte ich wechseln“, erklärt der Linkshänder, der drei Spielzeiten in...
