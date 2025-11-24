Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Symbolbild. Bild: Imago/Eibner
Symbolbild. Bild: Imago/Eibner
Plauen
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen bekommt die Grenzen aufgezeigt
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Meisterschaftsanwärter Concordia Delitzsch zogen die Rot-Weißen mit 26:37 den Kürzeren. Wieso die höchste Saisonniederlage beim ungeschlagenen Spitzenreiter dennoch vermeidbar gewesen wäre.

Gegensätzlicher hätten die Gegebenheiten vor dem Duell zwischen dem amtierenden Meister und aktuellen Spitzenreiter NHV Concordia Delitzsch und dem Tabellenelften HC Einheit Plauen am Samstagabend nicht sein können: Während die Nordsachsen ungeschlagen mit nur einem Unentschieden zum Saisonauftakt und zehn Siegen in Serie ins Spiel gingen,...
Mehr Artikel