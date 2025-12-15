MENÜ
„Ich will hier durch!“, denkt sich Plauens Maximilian Krüger (am Ball). Bild: Oliver Orgs
Plauen
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen bekommt Lehrstunde erteilt
Von Rainer Taubald
Gegen den HC Burgenland setzte es eine verdiente Heimniederlage. Ohne einige Stammkräfte reichte es nur gleich nach Beginn zu einer eigenen Führung.

Handball-Regionalligist HC Einheit Plauen hat am Samstag vor 420 Besuchern in der Einheit-Arena gegen den HC Burgenland auch in dieser Deutlichkeit verdient mit 27:34 (12:18) verloren. Trotzdem bleiben die Plauener vorerst auf dem 11. Tabellenplatz (10:20 Punkte). Doch die Teams in der Abstiegszone sind enger zusammengerückt.
