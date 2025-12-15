Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen bekommt Lehrstunde erteilt

Gegen den HC Burgenland setzte es eine verdiente Heimniederlage. Ohne einige Stammkräfte reichte es nur gleich nach Beginn zu einer eigenen Führung.

Handball-Regionalligist HC Einheit Plauen hat am Samstag vor 420 Besuchern in der Einheit-Arena gegen den HC Burgenland auch in dieser Deutlichkeit verdient mit 27:34 (12:18) verloren. Trotzdem bleiben die Plauener vorerst auf dem 11. Tabellenplatz (10:20 Punkte). Doch die Teams in der Abstiegszone sind enger zusammengerückt. Handball-Regionalligist HC Einheit Plauen hat am Samstag vor 420 Besuchern in der Einheit-Arena gegen den HC Burgenland auch in dieser Deutlichkeit verdient mit 27:34 (12:18) verloren. Trotzdem bleiben die Plauener vorerst auf dem 11. Tabellenplatz (10:20 Punkte). Doch die Teams in der Abstiegszone sind enger zusammengerückt.