Handball, Regionalliga: HC Einheit Plauen hält erneut dem Druck stand

Plauen
Eine Woche nach dem knappen Sieg gegen Glauchau/Meerane setzten sich die Vogtländer auch gegen Bad Blankenburg durch. So hat das Team nach der Osterpause den Klassenerhalt selbst in der Hand.
Trainer Mario Schuldes war nach dem zweiten Sieg im zweiten Heimspiel innerhalb von acht Tagen vor allem auf eine Sache stolz: Dass die Regionalliga-Handballer des HC Einheit Plauen dem auch vom Trainerteam verursachten Druck standgehalten hatten. Eine Woche nach dem knappen 25:24-Erfolg gegen den HC Glauchau/Meerane setzte sich seine Mannschaft...
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