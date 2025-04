Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen im Westsachsenderby klarer Favorit

Die Schlappe in Halle dürfte den Einheit-Handballern schwer im Magen gelegen haben. Ob sie die über Ostern verdaut haben, wird sich im Derby zeigen.

Nach der höchsten Saisonniederlage beim 31:41 in Halle hat Handball-Regionalligist HC Einheit Plauen nach der Spielpause am Osterwochenende Heimvorteil. Am Samstag, 17 Uhr, ist der Tabellenelfte HC Glauchau/Meerane zum Westsachsenderby zu Gast beim Fünften. Drei Spieltage vor dem Saisonende sind in der Regionalliga die ersten drei Plätze...