Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen kann auch auswärts

Mit dem 30:27 bei Aufsteiger Wittenberg-Piesteritz haben die Rot-Weißen die ersten zwei Punkte auf fremdem Parkett in dieser Saison bejubelt. Daran hatte auch ein Rückkehrer einen wichtigen Anteil.

„Wir sind sehr glücklich über die zwei Punkte, denn es war das erwartet schwere Spiel. Aber aufgrund des Spielverlaufs und der Leistung am Ende war es auch ein verdienter Sieg", freute sich Einheit-Trainer Mario Schuldes nach dem 30:27 (16:13)-Erfolg bei Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz. Dabei entwickelte sich bis zum 10:10 nach gut 20...