Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen „mit einem weiteren Schritt hinten raus“

Die Rot-Weißen haben am Samstag in eigener Halle Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz deutlich mit 39:28 (18:12) besiegt. Dennoch ist der Klassenerhalt noch nicht gesichert.

