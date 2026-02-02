MENÜ
Einheits David Zbiral (Mitte) war von den Wittenbergern kaum zu stoppen.
Einheits David Zbiral (Mitte) war von den Wittenbergern kaum zu stoppen. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen „mit einem weiteren Schritt hinten raus“
Von Rainer Taubald
Die Rot-Weißen haben am Samstag in eigener Halle Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz deutlich mit 39:28 (18:12) besiegt. Dennoch ist der Klassenerhalt noch nicht gesichert.

Dem Handball-Regionalligisten HC Einheit Plauen ist am Samstag vor 246 Besuchern in der heimischen Einheit-Arena mit einer ganz starken Leistung der notwendige Pflichtsieg im Kellerduell mit dem SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz gelungen. Nach dem 39:28 (18:12) kletterten die Plauener auf den 12. Tabellenplatz, der aber bei eventuell fünf...
