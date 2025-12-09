Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen verliert Spiel und Leistungsträger

Die 32:34-Niederlage der Rot-Weißen in Freiberg war nicht die erste gegen einen Aufsteiger in dieser Saison. Wie schwer der Ausfall von Adam Janàsek wiegt, zeigte sich bereits am Samstag.

Als Maurice Thiele in der letzten Minute beim Stand von 32:34 in der Abwehr einen Ball herausfing und der ehemalige Freiberger David Machacek sich von Rechtsaußen den Wurf nahm, hätte es der Tscheche noch einmal spannend machen können, doch HSG-Torhüter Benjamin Fernandez Urrutia machte auch das letzte Fünkchen Hoffnung der mitgereisten...