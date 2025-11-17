Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen verschafft sich Luft zum Tabellenkeller

Plauen
Co-Trainer „Pepe“ Pour wollte es nach dem Ende nicht als Pflichtsieg bezeichnen. Besonders wichtig war der 36:31-Erfolg der Rot-Weißen gegen den SV Oebisfelde aber allemal.
Handball-Regionalligist HC Einheit Plauen hat sich nach dem 36:31 (18:15)-Heimsieg am Samstag vor 318 Besuchern in der Einheit-Arena gegen den SV Oebisfelde um drei Plätze auf Platz 11 (8:14 Punkte) verbessert und hat nun etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt.
