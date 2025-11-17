Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Petr Linhart (Mitte) war mit sechs Treffern am Erfolg der Plauener beteiligt.
Petr Linhart (Mitte) war mit sechs Treffern am Erfolg der Plauener beteiligt. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen verschafft sich Luft zum Tabellenkeller
Von Rainer Taubald
Co-Trainer „Pepe“ Pour wollte es nach dem Ende nicht als Pflichtsieg bezeichnen. Besonders wichtig war der 36:31-Erfolg der Rot-Weißen gegen den SV Oebisfelde aber allemal.

Handball-Regionalligist HC Einheit Plauen hat sich nach dem 36:31 (18:15)-Heimsieg am Samstag vor 318 Besuchern in der Einheit-Arena gegen den SV Oebisfelde um drei Plätze auf Platz 11 (8:14 Punkte) verbessert und hat nun etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt.
Mehr Artikel