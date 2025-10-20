Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen wieder knapp geschlagen

Wieder hatten die Rot-Weißen bei einem Spitzenteam mit nur einem Tor Unterschied das Nachsehen. Wieso es trotz einer starken Aufholjagd beim 32:33 in Halle nicht zum Punktgewinn gereicht hat.

Erst einen Sieg haben die Regionalliga-Handballer des HC Einheit Plauen beim USV Halle eingefahren. Dabei bleibt es auch nach der 32:33 (12:17)-Niederlage vom Samstag. Obwohl die Rot-Weißen nach 42 Minuten mit 21:27 bei den Panthern zurücklagen, starteten sie eine Aufholjagd und waren nur zehn Minuten später beim 29:30 wieder dran. „Wir haben...