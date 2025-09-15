Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen zeigt Schwächen in der Defensive

Nach einem enttäuschenden Auftritt mussten sich die Rot-Weißen beim Drittliga-Absteiger SV Anhalt Bernburg mit 32:38 geschlagen geben. Wie die schwache Abwehr einen möglichen Punktgewinn verhinderte.

Wenn allein Bernburgs Nico Richter elf, Lars Oskar Sotorp Kaaterud zehn und Villads Raahauge Jensen neun Treffer erzielen und damit ein Trio des Drittligaabsteigers insgesamt 30 Treffer zum 38:32-Sieg des SV Anhalt beisteuert, dann können die Regionalliga-Handballer aus Plauen nicht erfolgreich sein. „Wir haben wieder nur phasenweise gut...