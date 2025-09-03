Handball-Regionalliga: Spieler des HC Einheit Plauen freut sich zum Saisonauftakt auf viele alte Weggefährten

Für Joel Maxim Stegner ist die Heimpartie der Rot-Weißen gegen die zweite Mannschaft des ThSV Eisenach eine ganz besondere. 14 Jahre lang war er dort aktiv und trifft am Samstag auf viele Freunde.

Wenn am Samstag, 17 Uhr, Handball-Regionalligist HC Einheit Plauen im Heimspiel gegen Aufsteiger ThSV Eisenach II in die Punktspielsaison 2025/26 startet, beginnt für Einheit-Spieler Joel Maxim Stegner ein ganz besonderes Spiel. 14 Jahre lang spielte der heute 21-jährige gebürtige Eisenacher für seinen Heimatverein. Er hat alle Jugendteams im...