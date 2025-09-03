Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Joel Maxim Stegner am Ball. Am Samstag trifft er auf seinen Ex-Verein. Bild: Oliver Orgs
Joel Maxim Stegner am Ball. Am Samstag trifft er auf seinen Ex-Verein. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Handball-Regionalliga: Spieler des HC Einheit Plauen freut sich zum Saisonauftakt auf viele alte Weggefährten
Von Rainer Taubald
Für Joel Maxim Stegner ist die Heimpartie der Rot-Weißen gegen die zweite Mannschaft des ThSV Eisenach eine ganz besondere. 14 Jahre lang war er dort aktiv und trifft am Samstag auf viele Freunde.

Wenn am Samstag, 17 Uhr, Handball-Regionalligist HC Einheit Plauen im Heimspiel gegen Aufsteiger ThSV Eisenach II in die Punktspielsaison 2025/26 startet, beginnt für Einheit-Spieler Joel Maxim Stegner ein ganz besonderes Spiel. 14 Jahre lang spielte der heute 21-jährige gebürtige Eisenacher für seinen Heimatverein. Er hat alle Jugendteams im...
Mehr Artikel