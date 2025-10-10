Handball-Regionalliga: Weckt der kommende Gegner bei einem Spieler des HC Einheit Plauen Horror-Erinnerungen?

Mit der SG Pirna/Heidenau kommt am Samstag das Team nach Plauen, gegen das sich HCE-Keeper Jan Misar 2022 schwer verletzte. Wie er sich zurückgekämpft hat und warum er diesen Platz auch nicht mehr her geben will.

Es war ein riesiger Schock für Spieler, Trainer und Fans des HC Einheit Plauen, als sich beim Saison-Wiederbeginn nach der coronabedingten Zwangspause Anfang März 2022 Torhüter Jan Misar in der damaligen Oberliga-Partie bei der SG Pirna/Heidenau schwer verletzte: Beim Versuch, einen Strafwurf zu parieren, zog er sich einen Kreuzbandriss zu und...