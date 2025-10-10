Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jan Misar verletzte sich vor drei Jahren schwer in Pirna. Nun trifft er wieder auf das Team.
Jan Misar verletzte sich vor drei Jahren schwer in Pirna. Nun trifft er wieder auf das Team. Bild: Oliver Orgs
Jan Misar verletzte sich vor drei Jahren schwer in Pirna. Nun trifft er wieder auf das Team.
Jan Misar verletzte sich vor drei Jahren schwer in Pirna. Nun trifft er wieder auf das Team. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Handball-Regionalliga: Weckt der kommende Gegner bei einem Spieler des HC Einheit Plauen Horror-Erinnerungen?
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der SG Pirna/Heidenau kommt am Samstag das Team nach Plauen, gegen das sich HCE-Keeper Jan Misar 2022 schwer verletzte. Wie er sich zurückgekämpft hat und warum er diesen Platz auch nicht mehr her geben will.

Es war ein riesiger Schock für Spieler, Trainer und Fans des HC Einheit Plauen, als sich beim Saison-Wiederbeginn nach der coronabedingten Zwangspause Anfang März 2022 Torhüter Jan Misar in der damaligen Oberliga-Partie bei der SG Pirna/Heidenau schwer verletzte: Beim Versuch, einen Strafwurf zu parieren, zog er sich einen Kreuzbandriss zu und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:00 Uhr
1 min.
Freiberg: Vandalismus am XXL-Schachbrett in der Korngasse
Randale: Das überdimensionale Schachbrett auf der Freiberger Korngasse wurde beschädigt.
Ein Ärgernis: Randalierer haben das große Schachbrett in der Korngasse in Freiberg beschädigt.
Heike Hubricht
22.09.2025
3 min.
Keine Ausreden: Heimspiel des HC Einheit Plauen in der Handball-Regionalliga geht in die Hose
Traf sechsmal für den HC Einheit Plauen: Joel Stegner.
HCE-Coach Mario Schuldes analysiert die Niederlage seines Teams gegen die HG 85 Köthen. Fehlende Aggressivität und zahlreiche Fehler kosteten den Sieg. Nach dem 27:33 rutscht die Mannschaft auf Platz 12.
Rainer Taubald
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
08:59 Uhr
5 min.
Hitze-Dramen in Hawaii: Philipp "durchgekocht" aufs Podium
Erschöpft, aber glücklich: Laura Philipp holte sich Platz drei auf Hawaii.
Die beiden Führenden brechen fast zusammen. Die schwüle Hitze macht auch Laura Philipp zu schaffen. Sie schafft es aber wieder aufs Podest.
Jens Marx, dpa
29.09.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen kann auch auswärts
Petr Jahn netzte in Wittenberg achtmal für die Plauener ein.
Mit dem 30:27 bei Aufsteiger Wittenberg-Piesteritz haben die Rot-Weißen die ersten zwei Punkte auf fremdem Parkett in dieser Saison bejubelt. Daran hatte auch ein Rückkehrer einen wichtigen Anteil.
Florian Wißgott
Mehr Artikel