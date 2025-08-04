Handball-Regionalligist HC Einheit Plauen begrüßt Rückkehrer auf Linksaußen

Nachdem Gian-Luca Corda als junger Ergänzungsspieler bereits in der Saison 2019/20 Viertligaluft beim HC Einheit schnuppern konnte, verstärkt er nun als Linksaußen die Füchse. Wieso das Eigengewächs wieder für die Rot-Weißen aufläuft.

Als Gian-Luca Corda mit 13 zum ersten Mal mit zu einem Auswärtsspiel der ersten Mannschaft gefahren ist, stand für ihn fest, dass er später auch einmal auf diesem Niveau beim HC Einheit Plauen spielen möchte. „Es war schon immer mein Ziel“, erklärt der 25-Jährige, der auf Linksaußen für Torgefahr sorgen soll.