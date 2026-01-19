MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit sehr gutem Stellungsspiel und vielen Paraden war Torhüter Felix Neef am Samstag einer der Erfolgsgaranten beim HC Einheit Plauen.
Mit sehr gutem Stellungsspiel und vielen Paraden war Torhüter Felix Neef am Samstag einer der Erfolgsgaranten beim HC Einheit Plauen. Bild: Oliver Orgs
Mit sehr gutem Stellungsspiel und vielen Paraden war Torhüter Felix Neef am Samstag einer der Erfolgsgaranten beim HC Einheit Plauen.
Mit sehr gutem Stellungsspiel und vielen Paraden war Torhüter Felix Neef am Samstag einer der Erfolgsgaranten beim HC Einheit Plauen. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Handball-Regionalligist HC Einheit Plauen gelingt im Kampf um den Klassenerhalt ein ordentliches Ausrufezeichen
Von Rainer Taubald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Spiele in Folge hatten die Vogtländer verloren, die Aufgabe gegen den Tabellenzweiten Bernburg schien mit kleinem Kader sehr schwer. Warum am Ende sogar mehr drin war als nur das Unentschieden.

Gerechnet hatten damit wohl die wenigsten Anhänger des HC Einheit Plauen. Nach drei Niederlagen in Folge gingen die Regionalliga-Handballer aus dem Vogtland am Samstag als Außenseiter ins Heimspiel gegen den SV Anhalt Bernburg. Immerhin trennten ganze 16 Punkte und zehn Ränge die beiden Kontrahenten. Dass am Ende ein 27:27 für die weiter von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.12.2025
2 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen bekommt Lehrstunde erteilt
„Ich will hier durch!“, denkt sich Plauens Maximilian Krüger (am Ball). Er erzielte am Samstag sein 1000. Tor für den HC Einheit.
Gegen den HC Burgenland setzte es eine verdiente Heimniederlage. Ohne einige Stammkräfte reichte es nur gleich nach Beginn zu einer eigenen Führung.
Rainer Taubald
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
20:00 Uhr
4 min.
Vor dem Neustart in der Handball-Regionalliga: Was der HC Einheit Plauen nun besser machen muss
Trainer Mario Schuldes hat mit seinem Team aktuell hauptsächlich Defensivprobleme zu lösen.
Nach der vierwöchigen Pause beginnt am Samstag gegen den Tabellenzweiten SV Anhalt Bernburg auch für die Rot-Weißen die Rest-Rückrunde. Wie die Füchse das Minimalziel Klassenerhalt erreichen wollen.
Florian Wißgott
17:53 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 19.01.2026
 12 Bilder
Eisberge auf der Elbe
Mehr Artikel