Handball-Regionalligist HC Einheit Plauen gelingt im Kampf um den Klassenerhalt ein ordentliches Ausrufezeichen

Drei Spiele in Folge hatten die Vogtländer verloren, die Aufgabe gegen den Tabellenzweiten Bernburg schien mit kleinem Kader sehr schwer. Warum am Ende sogar mehr drin war als nur das Unentschieden.

Gerechnet hatten damit wohl die wenigsten Anhänger des HC Einheit Plauen. Nach drei Niederlagen in Folge gingen die Regionalliga-Handballer aus dem Vogtland am Samstag als Außenseiter ins Heimspiel gegen den SV Anhalt Bernburg. Immerhin trennten ganze 16 Punkte und zehn Ränge die beiden Kontrahenten. Dass am Ende ein 27:27 für die weiter von... Gerechnet hatten damit wohl die wenigsten Anhänger des HC Einheit Plauen. Nach drei Niederlagen in Folge gingen die Regionalliga-Handballer aus dem Vogtland am Samstag als Außenseiter ins Heimspiel gegen den SV Anhalt Bernburg. Immerhin trennten ganze 16 Punkte und zehn Ränge die beiden Kontrahenten. Dass am Ende ein 27:27 für die weiter von...