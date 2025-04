Handball-Regionsliga: SG Oberland dreht nach der Pause auf

Das Frauenteam aus dem oberen Vogtland hat gegen den TSV Penig II einen souveränen 28:17-Heimerfolg gefeiert. In der zweiten Halbzeit setzten sie sich nach und nach ab.

In der Handball-Regionsliga haben die Frauen der SG Oberland den zweiten Heimsieg in Folge gefeiert. Gegen den TSV Penig II setzten sie sich am Samstag in Klingenthal mit 28:17 (11:11) durch. Nach ausgeglichener erster Halbzeit mit wechselnden Führungen (Pausenstand 11:11) gelang es den Vogtländerinnen nach Wiederbeginn, sich immer mehr...