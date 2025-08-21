Handball-Regionspokal: Vogtlandderby steigt in Klingenthal

Die Vereine der Region starten mit Pokalspielen in die neue Saison. Zunächst sind die Teams der SG Oberland dran.

Mit dem Regionspokal starten die Handballer des oberen Vogtlandes in die neue Saison. Am Samstag um 18 Uhr empfängt die SG Oberland in der 1. Runde des Regionspokals in Klingenthal in einem Vogtlandderby die Rodewischer Handballwölfe. Die Oberländer erkämpften am vergangenen Wochenende beim Jubiläumsturnier in Rodewisch den zweiten Platz und...